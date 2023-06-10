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Bakan Yerlikaya: Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız şehit oldu

Bakan Yerlikaya: Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız şehit oldu

Güncel Haberler

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan Komiser Yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı Hatay Güncel Haberler

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