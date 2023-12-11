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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı gerçekleştiren Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halil Umut Meler İçişleri Bakanı MKE Ankaragücü Rizespor Hukuk 3. Sayfa Politika Spor Güncel Haberler

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