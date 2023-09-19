Bakan Yerlikaya: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Renas' kod adlı Ramazan Eliçümüş'ün Şırnak'ta silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 1'i kırmızı,1'i turuncu, 1'i de gri kategoride yer alan toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, "Bugün de Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalarına istinaden, Şırnak Güçlükonak kırsalında, jandarma SİHA desteğinde, Jandarma Komando Operasyon Tabur Komutanlığı (JOPER), jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando karma timlerinin katılımıyla 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu; bakanlığımız terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Renas' kod adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve el yapımı patlayıcı yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi" dedi.

Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik ederek, "Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyondan görüntülere de yer verdi.