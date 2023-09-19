BAKAN YERLİKAYA, GRİ KATEGORİDE YER ALAN 'RENAS' KOD ADLI RAMAZAN ELİÇÜMÜŞ'ÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Renas' kod adlı Ramazan Eliçümüş'ün Şırnak'ta silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yer alan 'Renas' kod adlı Ramazan Eliçümüş'ün Şırnak'ta silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel