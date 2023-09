BAKAN YERLİKAYA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNİN NEFESİNİ KESECEĞİZ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığıyla da büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, 'Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de tek tek nefeslerini keseceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2010- 2012 yılları arasında valilik yaptığı Ağrı'ya geldi. Protokol tarafından havalimanında karşılanan Bakan Yerlikaya için AK Parti Gençlik Kolları, 'Fahri memleketiniz serhat şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bakanım' yazılı pankart açtı. Programına Valiliği ziyaret ederek başlayan Yerlikaya, şeref defterini imzaladı. Bakan Yerlikaya, daha sonra Vali Mustafa Koç, milletvekili Ruken Kilerci, Belediye Başkanı Metin Karadoğan ve kurum yöneticileriyle toplantı yaptı. Basına kapalı toplantının ardından Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

Burada 2023 Şehir Buluşmaları programına katılan Bakan Yerlikaya, kentte 2 yıl vali olarak görev yaptığı belirterek, "Sizler beni hep bir kardeşiniz gibi görüp, bağrınıza bastınız. Bugün bakıyorum da gözlerinizdeki o sıcaklık, yüzlerinizdeki o tebessüm hiç kaybolmamış. Beni yine aynı samimiyetle bağrınıza basıyorsunuz, Hepiniz sağ olunuz, var olunuz. Ağrı'nın kışını yaşamayan, güneşiyle yanmayan, yüce Ağrı Dağı'nın eteklerinde demli bir bardak çayını içmeyen, kolay kolay ne Ağrı'yı, ne de Ağrılı hemşehrilerimi tanıyabilir. Ağrı'nın en önemli değerlerinden olan, büyük İslam alimi, mütefekkir ve şair Ahmed-i Hani diyor ya; 'Herkes bilsin ki; güçlü iken adalet, zayıf iken cesaret göstermek; asalettir? diye? Benim Ağrılı kardeşlerim de öyle asildir, her daim Hak'tan ve adaletten yanadırlar işte" diye konuştu. Bakan Yerlikaya, 81 il ve 922 ilçeyi karış karış gezdiklerini belirterek, siyasette tatilin, dinlenmenin olmadığını ifade etti. Yerlikaya, 'Yeni bir seçimden çıktık ama şimdi hep birlikte yerel seçimlere odaklanmış durumdayız. Allah'ın izniyle; yerel seçimlerden de büyük bir zaferle çıkacağız. Buna yürekten inanıyor ve milletimize güveniyoruz. İnşallah yerel seçimlerde; Ağrı Belediyemizde de ilçelerimizde de, ipi en önde, yine biz göğüsleyeceğiz" dedi. Türkiye'nin küresel bir aktör olma yolunda ilerlediğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Şanlı bayrağımızın dalgalandığı kutsal vatan toprağının her bir köşesi üretiyor, ürettiğini dünyaya pazarlıyor. Artık küresel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ülkemizin zengin imkan ve kaynaklarını harekete geçirerek, yeniden ülkemize ve insanımıza kazandırıyoruz. Bunu yaparken de bölgelerimiz arasındaki kalkınma farklılıklarını gideriyoruz. Artık hava, kara ve demir yoluyla doğuyu batıya, batıyı doğuya, ülkemizi de dünyaya bağlıyoruz. Bu göğsümüzü kabartan gelişmelerin hepsi gücünü halktan alan bir iradenin tezahürüdür. Sizlerin çalışkanlığı ve vatan sevgisinin tezahürüdür" diye konuştu.Ağrı'ya hükümetleri döneminde yapılan yatırımların 45 milyar liraya ulaştığını, 2022 yılında ödenen tarımsal desteğin 315 milyon lira olduğunu söyleyen Yerlikaya, tarımsal üretim değerinin 20 yılda 10 kat arttığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı olarak şehirleri dünyanın en güvenli şehirleri, Türkiye'yi de en güvenli ülkesi yapmak için çalıştıklarını kaydeden Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye Yüzyılı'nda kara ve deniz sınırlarımızdan, kent ve kırsal alan güvenliğine kadar hiçbir iç güvenlik başlığının bu toprakların sorunu olmasına izin vermemekte kararlıyız. Biz, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak 600 bin personelimizle görev alanımızda, yeşil vatanda, mavi vatanda, siber vatanda, asayişten uyuşturucuya, terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığına kadar her alanda, halkımızın huzur ve güveni için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Ağrı'nın huzur ve güvenliği için şehrimizdeki 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatının fiziki çalışmasını tamamladık. Suçu önleme ve aydınlatmada büyük katkı sağlayan kamera ve plaka tanıma sistemlerinden oluşan Kent Güvenlik Yönetim Sistemini şehrimizde 179 noktada faaliyete geçirdik. Her ay, ayrıntılı değerlendirmeler yaparak, suçları önleyici hizmetlere odaklanıyoruz. Aynı zamanda suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımıza hız veriyoruz. Sahada etkin olacağız. Çevrimiçi olarak sanal dünyada da etkin olacağız. Düzensiz göçle, uyuşturucuyla, suç ve suçlularla mücadelede etkin olacağız. Terörle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek. Çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki; uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Sokak sokak peşlerindeyiz. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanlara hayatı dar edeceğiz. Bir büyük mücadelemiz de düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle elbette. Yaptığımız operasyonlarla, teknik takiplerimizle bu göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin de tek tek nefeslerini keseceğiz. Huzur ve güven için yaptığımız bu mücadelemizin güzel neticelerini Ağrı'mızda da hep birlikte görüyoruz. Kardeşliğimiz de birlik ve beraberliğimiz de her gün daha da güçleniyor. Vatan aşkımız bu tabloyla taçlanıyor. Hep birlikte el ele, gönül gönüle çalışacak hem Ağrı'mızı, hem ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşıyacağız."Bakan Yerlikaya, partideki programın ardından Ağrı Belediyesini ziyaret etti. (DHA)