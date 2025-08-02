Bakan Yerlikaya: Gereği Yapıldı

BAKAN YERLİKAYA: GEREĞİ YAPILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı' notuyla yaptığı açıklamada, olaya karışan V.K. ve T.K.'nin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, V.K.'nin psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesine geçici olarak el konulduğunu, şüphelilerin Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 'Tehdit' ve 'Mala zarar verme' suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, "Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.