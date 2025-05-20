Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'da 7.5 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'da 7.5 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Bakan Yerlikaya: Diyarbakır'da 7.5 Milyon Kök Kenevir Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki operasyonlarda 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Eğil, Yenişehir, Sur, Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi paylaştı.

İnsansız hava araçları ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 179 operasyonel tim, 2 bin 212 personel, 1 S-70 genel maksat helikopterinin görev aldığını belirten Yerlikaya, 174 ton toz esrar yapılabilecek 7 milyon 543 bin 818 kök kenevir ile skunk ele geçirildiğini ve 8 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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