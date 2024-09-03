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Diyarbakır Anneleri'nin Nöbeti 6. Yılında, 55 Terörist İkna Edilerek Teslim Oldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetlerinin 6. yılına girdiğini belirterek, bu süreçte 55 terör örgütü mensubunun ikna edilerek teslim olduğunu açıkladı. Yerlikaya, annelerin sabır ve şefkat simgesi olduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinin başlattığı nöbetin 6. yılına girdiğini hatırlatarak, "Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden Diyarbakır annelerinin başlattığı nöbetin 6. yılı adına paylaşım yaptı. Paylaşımda Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır annelerinin başlattığı evlat nöbetleri bugün 6. yılına girdi. Anneler, sabrın ve şefkatin timsalidir. Acılarını içine akıtır. Ama söz konusu olan evladıysa; Diyarbakır surları kadar da güçlü durur. Nöbetleriyle 6 yılda 55 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını eziyoruz, ezmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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