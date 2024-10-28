Bakan Yerlikaya: DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-23 operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı
Ankara.
Bakan Yerlikaya: DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-23 operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen "GÜRZ-23 operasyonlarında 216 şüpheli yakalandı
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