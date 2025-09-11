Yeni Emniyet Müdürlerine Tebrik Mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi ile yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürleri için tebrik mesajı paylaştı. Yerlikaya, görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine de teşekkür etti.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamemiz Yayınlandı. Görevlerini tamamlayan Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum. Yeni atanan ve görev yerleri değişen Emniyet Müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz Milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.