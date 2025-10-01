Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Yaşlılar Günü Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, yaşlıların toplumun hafızası ve değerleri olduğunu vurguladı. 'Elleri öpülesi büyüklerimiz, bu toprağın hafızası, duası, bereketidir' dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Elleri öpülesi büyüklerimiz, bu toprağın hafızası, duası, bereketidir. Onlarla kurulan her bir gönül köprüsü, bizi millet yapan değerlerimizin ta kendisidir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 1 Ekim Yaşlılar Günü. Onlar yaş alan ama hayatı tecrübeyle büyütenlerimiz. Kıymetli büyüklerimizle yurt içi gezilerimizde bir tebessümün samimiyetinde buluşuyoruz. Elleri öpülesi büyüklerimiz, bu toprağın hafızası, duası, bereketidir. Onlarla kurulan her bir gönül köprüsü, bizi millet yapan değerlerimizin ta kendisidir. İyi ki varsınız. Allah yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmesin."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
