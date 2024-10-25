Bakan Yerlikaya'dan 'Tusaş' Açıklaması: Hiçbir Şekilde Akademinin İçinde Rehin Olayı Yaşanmadı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şekilde akademinin içerisinde bir rehin olayı yaşanmamıştır. Net, açık. İçeriye bu şekilde girmekle ilgili geç kalsaydık, Allah muhafaza bunları konuşuyor olabilirdik" dedi. Yerlikaya, kadın teröristin saat 15.30'da yaralanınca, erkek teröristin de tuvalette sıkışıp çıkış bulamayınca saat 16.40'da kendisini patlattığını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yerlikaya, ziyaretinin ardından hastane önünde yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"TUSAŞ'a bölücü terör örgütünün, PKK'nın yaptığı alçakça, hain terör saldırısı sonucunda maalesef beş şehidimiz 22 yaralımız vardı. Yaralılarımızdan üçü aynı gün akşam biliyorsunuz taburcu olmuştu. 19 arkadaşımızın altı hastanede tedavi süreçleri devam ediyordu. Bugün itibarıyla yatan hastamız sekiz. 11'i dün ve bugün taburcu oldular. Sekiz yaralımızdan altısı bu hastanemizde. Onlardan beşini az önce hekimlerimizle beraber ziyaret ettik. Bir arkadaşımız yoğun bakımda, durumu stabil. Diğer arkadaşlarımızdan biri Etlik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bir arkadaşımız da Sincan eğitim araştırma hastanesinde tedavi süreçleri devam ediyor. Hepsinin durumu iyi, moralleri iyi. 7 Polis Özel Harekat mensubumuz vardı, onların ikisi burada yatıyor, diğer beşi daha önce taburcu oldular, aileleriyle beraber.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Başta aileleri olmak üzere, aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızı da acil şifalar diliyoruz.

PKK'nın saldırdığı saate geri dönecek olursak, 15.26 gasp edilen bir taksici onunla 15.26'da TUSAŞ'ın nizamiyesine geliniyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak hain terörist iniyor ve sağa sola masum, ellerinde hiçbir silah olmayan insanlara ateş saçıyor. Bu arada orada şehit olan kardeşlerimiz var. Kendisi yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız, o da şehit oldu, yaralı olmasına rağmen tabancasıyla karşısındakinin makineli tüfeği olmasına rağmen ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 5 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor.

"En kısa süre içerisinde 730 Emniyet ve Jandarma birimi geliyor"

Patlama hadisesinden sonra yani 15.30'dan sonra sadece 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte 10 jandarma özel harekatımız oraya gidiyor, saldırıdan 14 dakika sonra. Olaya ilk müdahale o iki zırhlı araç ve 10 jandarmamız tarafından yapılmaya başlanıyor. Süratle Jandarmamız ve Emniyetimiz özellikle Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat birimlerimiz oraya akın ediyor. Jandarma Komutan Yardımcımız, Ankara Emniyet Müdürümüz, Emniyet Genel Müdürümüz, iki Bakan Yardımcımız olmak üzere oraya en kısa süre içerisinde 730 Emniyet ve Jandarma birimi geliyor. Başta İHA olmak üzere olayın olduğu yere hava unsurlarımızla da binanın etrafını tamamen çembere almak üzere havadan da unsurlarımız oraya gönderiliyor.

15.30, kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha edip patlattıktan sonra 10 dakika sonra Jandarmamız geliyor, 12 dakika sonra, 15.52'de bir zırhlı araç ve 17 Polis Özel Harekat birimimiz erkek teröristin, kadın terörist kendini imha ettikten sonra nizamiyeye en yakın olan akademi binasına girdiğini bildikleri için ve orada da çalışan personelimiz olduğunu bildiği için hemen oraya gidiyorlar.

Şoka giren erkek terörist bunların üzerine iki el bombası atıyor, bizim arkadaşlarımız onun da tıpkı diğer terörist gibi üzerinde bomba ve el bombaları olduğunu bildiği için orada iki Özel Harekat Polisimiz hafif yaralanıyor. O bina içerisinde hemen yukarıya doğru kaçmaya başlıyor. Bizim arkadaşlarımız temkinli ama devamlı ateş etmeye, onu etkisiz hale getirmeye çalışıyor, orada çatışma başlıyor.

Hiçbir şekilde akademinin içerisinde bir rehin olayı yaşanmamıştır. Net, açık. İçeriye bu şekilde girmekle ilgili geç kalsaydık Allah muhafaza bunları konuşuyor olabilirdik.

Panikleyen terörist üçüncü kata çıkıyor ve orada tuvalete sığınıyor ve oraya saklanıyor ve orada sıkışıp kalıyor. 16.40, yani bizim Polis Özel Harekat kahramanlarımızın içeriye girişinden 48 dakika sonra artık buradan çıkış olmayacağını bildiği için kendini orada patlatıyor. Bütün bu tedbirlere rağmen beş arkadaşımız hafif şekilde yaralandı.

"Hiçbir Özel Harekatımızda bir mermi yarası bile yok"

Hiçbir Özel Harekatımızda bir mermi yarası bile yok. Hiçbir Jandarmamda bir mermi izi yok. Bir vatandaşımızın bile cam kırıkları, patlamadan kaynaklanan yaralanmalar hariç, küçük yaralanmalar hariç hiçbir önemli yaralanma olmaksızın, bir teröristi bu kadar kısa süre içerisinde ve çok az denebilecek zayiatla almak da bizim Özel Harekatımızın becerisini, yeteneğini ama her şeyden önemlisi cesaretini ve azmini gösteriyor. Bütün bunlar olurken Jandarma Özel Harekatımız ne yapıyor, Jandarma Özel Harekatımız da ilk anda oraya gelerek vatandaşlarımızın ve oradaki çalışanlarımızın sahipsiz olmadığını, ambulans gelmesi gibi hızlı geliyor, 14 dakikada. Oraya 730 arkadaşımızın tamamı 20 dakika içinde geliyor.

"Terörist sayısı ile ilgili farklı rakamlar verdiler"

Bazı sosyal medyada ve diğer yayınlarda üzülerek şunu gördüm. Terörist sayısı ile ilgili farklı rakamlar verdiler. Oysa biz bunu ilk yaşadığımız an doğru ve hakikatli bilgileri hep basamak basamak sizlere verdik. Israrla arkadaşlarımıza dedim ki 'Arayın, terörist sayısı biri kadın biri erkek, bu' dedim. Israrla onlar o haberi yapmaya devam ettiler. Ben paylaşımlarımda hep şunu söyledim, dedim ki, yetkili olanların dışında lütfen açıklamalara itibar etmeyiniz. Aslında yetkisiz olup da bilmeden açıklama yapanlara diyoruz ki, benim milletimi, bizim kamuoyunu lütfen yanıltmayın diyoruz.

Jandarmamızı tebrik ediyorum, polisimi tebrik ediyorum. Akademi binasının içine giriş 15.52 ve o lanet teröristin kendisini patlatmak durumunda kaldığı 16.40'a kadar bizim kararlılığımız olabilecek en az zayiatla başarmış olduk. Beş şehit verdik. Allah muhafaza çok daha fazla verebilirdik ama Cenab-ı Allah'ın yardımı, arkadaşlarımızın cevvalliği, kararlılığı ve oradaki operasyonun başarısı şükürler olsun ki bu neticeyi ortaya çıkardı.

Mardin'de kırmızı kategoride aranan bir PKK'lı hain terörist teslim ol çağrılarına uymayınca girdiği çatışmada etkisiz, yani ölü ele geçirildi. Beraberinde olan bir terörist daha var. Onunla da ilgili gelen bilgileri değerlendirdik ve bundan yaklaşık üç saat önce gri kategoride aranan, hakkında yakalama olan o terörist de etkisiz hale getirdik.

Emniyet Genel Müdürümüzün koordinasyonunda, Terör Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı 31 vilayette bu sabah erken vakitte PKK'ya müzahir, PKK ile birlikte hareket ettiğini uzunca zamandan beri fiziki, teknik takiple değerlendirdiğimiz 176 PKK'lı olan bu şüphelileri aldık, şu anda bunların sorguları devam ediyor. Yakın zamanda adliyeye çıkaracağız, neticeyi de hep beraber göreceğiz.

"Soruşturma devam ediyor"

Soruşturma devam ediyor. Ankara Başsavcımız ve beraberinde bir başsavcı vekili ve yedi başsavcımız olay yeri incelemesinden tutun, bu olayın öncesini, olayın olduğu anı ve sonrasını, her şeyine bakıyorlar."