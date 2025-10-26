Bakan Yerlikaya'dan Tuğgeneral Selami Akşit'e Başsağlığı Mesajı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit için başsağlığı diledi ve vefat edenin ailesine ve Jandarma Teşkilatı'na taziye mesajı gönderdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit için başsağlığı diledi.
Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel