Bakan Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı: Aşırı Hız Hayat Alıyor

Bakan Yerlikaya'dan Trafik Güvenliği Uyarısı: Aşırı Hız Hayat Alıyor
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarında artan can kayıplarına dikkat çekerek, sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı. Geçen yılki kazalarda 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Yerlikaya, aşırı hızın tehlikelerine dair uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü ve yolculara "Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun." çağrısında bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçen yıl kara yollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını yitirdiğini belirtti.

Sadece bir kilometrelik hızın fazlasının bile ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 arttırdığına dikkati çeken Yerlikaya, geçen yılki ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'sinin aşırı hızdan kaynaklandığını, 2024 yılında her gün ortalama 10 kişinin aşırı hız nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bu sayının sıradan bir istatistik olmadığını vurgulayan Yerlikaya, "Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan sevgili vatandaşlarımız, lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar, bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil yolda olsun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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