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Bakan Yerlikaya'dan Soygunun Ardından Teşekkür Mesajı

Bakan Yerlikaya'dan Soygunun Ardından Teşekkür Mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüphelinin yakalanmasının ardından esnafa 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve güvenlik güçlerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan hırsızlık yapan 3 şüphelinin yakalanmasına ilişkin, "Kahramanlarımızı yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Soyguna maruz kalan kuyumcumuza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, dün Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir kuyumcuda hırsızlık yapanların yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayınladı.

Polislerin saatler içinde soyguncuları yakaladığını ve adalete teslim ettiğini belirten Yerlikaya, "Karabük Valimiz Mustafa Yavuz'u ve Karabük Cumhuriyet Başsavcımızı tebrik ediyorum. Kahramanlarımızı yürekten kutluyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Soyguna maruz kalan kuyumcumuza da geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kuyumcuya "geçmiş olsun" telefonu

Bakan Yerlikaya, kar maskeli ve silahlı 3 şüpheli tarafından dükkanı soyulan kuyumcuyla telefonla görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından dün hırsızlık yapılan iş yeri sahibi Adem Güldemir ile Bakan Yerlikaya'yı dükkan girişinde telefonla görüştürdü.

Yerlikaya, ilçedeki esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, dün gerçekten çok üzüldüklerini ama olay olduğu andan itibaren hem Valinin hem Emniyet Genel Müdürünün ve emniyet teşkilatının olayı yakinen takip ederek büyük hassasiyetle çalışıldığını söyledi.

Yaklaşık 13-14 saat içinde şüphelilerin yakalandığını belirten Yerlikaya, "Malın çok büyük kısmı geldi, inşallah geriye kalan kısmı da bulunur. Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Bunu yapanları aldık ama bundan sonra istihbaratımız, emniyetimiz bu işin peşini tam aydınlatıncaya kadar durmayacağız. Bundan emin olun." diye konuştu.

Güldemir'e moralini bozmaması tavsiyesinde bulunan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İyiler kötüler mücadelesi güneş batıdan doğuncaya kadar devam edecek ama bilin ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İçişleri Bakanlığı olarak 623 bin çalışanımız, kıymetli arkadaşlarımızla azim ve kararlılıkla mücadele ediyoruz. Suçlulara pabucunu ters giydireceğiz. Hiç merak etmeyin. Oradaki bütün esnaf komşularımıza, arkadaşlarımıza selam ediyorum. Bilin ki sizin desteğiniz, duanız bizim için en büyük güç."

Vali Yavuz da desteklerinden dolayı Yerlikaya'ya şükranlarını sundu.

İş yeri sahibi Güldemir ise Bakan Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Altınlarımızın büyük kısmı geldi. 2-3 kilogram civarında bir şey kaldı. Destelerinden dolayı Valimizden, emniyet müdürümüzden ve teşkilatımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
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