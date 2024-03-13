İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, taziye mesajında, şehidin görevli olduğu araçla geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti ve ailesine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı diledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, Şırnak ili Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."