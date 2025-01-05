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Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru Aramış için başsağlığı mesajı

Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru Aramış için başsağlığı mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli motosikletli timinden polis memurları Emirhan Aramış ve Hasan Eker'in görevleri başındayken trafik kazası geçirerek yaralandığını aktardı.

Polis memuru Aramış'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Çok üzgünüm. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun. Bu elim kazada yaralanan kahraman evladımız Hasan Eker'e de acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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