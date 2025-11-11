Haberler

Bakan Yerlikaya'dan, şehit polis Faruk Şahin için taziye mesajı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de görevi başında rahatsızlanarak şehit olan polis memuru Faruk Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" başlığıyla paylaştığı mesajında, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Şahin'in görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu belirtti.

Şehide Allah'tan rahmet, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
