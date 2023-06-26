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Bakan Yerlikaya'dan Şehit Güvenlik Korucusu İçin Taziye Mesajı

Bakan Yerlikaya'dan Şehit Güvenlik Korucusu İçin Taziye Mesajı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için taziye mesajı paylaştı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit olan güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız için Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Görevi başında rahatsızlanarak şehit düşen kahraman güvenlik korucusu Mehmet Şakir Öneryıldız'a Allah'tan rahmet; ailesine, jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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