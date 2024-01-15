İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Özdemir'in Ailesini Ziyaret Etti

ŞEHİT ÖZDEMİR'İN AİLESİNE ZİYARET

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra Kahramanmaraş'ta, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Şehidimizin babası Ali ağabeyimiz, annesi Ümmühani ablamız ve 2 kardeşiyle birlikte kahramanımız için dua ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da şehidimiz babası Ali ağabeyimizle telefonla görüşüp, baş sağlığı dileklerini ilettiler. Şehidimizin makamı ali olsun. Müslüm'ümüzü hayatının baharında, 23 yaşında hayattan koparan hain teröristlere yaptıklarının bedelini tek tek ödeteceğiz. Şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.