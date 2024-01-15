Bakan Yerlikaya'dan, şehit ailesine taziye ziyareti (2)

'TEK TEK HESAP SORACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, "Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in kıymetli ailesine, baba ocağı Kahramanmaraş Göksun'da taziye ziyaretinde bulunduk. Kahraman şehidimizin babası Hasan ağabeyimiz, annesi Durdane ablamız ve 7 kardeşiyle birlikte cennet mekan Emrullah'ımız için dua ettik. Şehidimizin makamı ali olsun. 23'üne basmasına 5 gün kala onu şehit eden hainlerden, tek tek hesap soracağız. Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerini kullandı.