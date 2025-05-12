Bakan Yerlikaya'dan PKK'nın Fesih Kararına İlişkin Açıklama: Terörsüz Türkiye'de Önemli Bir Evre Gerçekleşmiştir

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'nın fesih kararına ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, Terörsüz Türkiye'de önemli bir evre gerçekleşmiştir." dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Yerlikaya, paylaşımında şunları ifade etti:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla, Terörsüz Türkiye'de önemli bir evre gerçekleşmiştir. Terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bıraktığını ilan etmiştir. Terörsüz Türkiye, barışa ve kardeşliğe olan inancın bir zaferidir. Bu zaferin sahibi milletimizdir. Teminatı, birliğimizdir. Bu tarihi sürece destek veren; dualarıyla, cesaretleriyle, vakarlarıyla, kardeşliğimizi büyüten herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimizi derin bir hürmetle yad ediyorum.