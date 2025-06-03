Bakan Yerlikaya'dan Marmaris Depremi Açıklaması

Bakan Yerlikaya'dan Marmaris Depremi Açıklaması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya üzerinden bilgi verdi. Depremde zarar gören binaların olmadığı, ancak bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Marmaris'te 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, Valimizin koordinasyonunda AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımızdan 14 kişinin tedavileri mahallinde yapılmıştır. 8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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