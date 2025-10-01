Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Küresel Sumud Filosu'na Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahaleyi kınadı ve bunun deniz hukukunu ihlal ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, " Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır. Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor

Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya devam ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.