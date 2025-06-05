Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı'nda Trafik Güvenliği Uyarısı

Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı'nda Trafik Güvenliği Uyarısı
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Bakan Yerlikaya'dan Kurban Bayramı'nda Trafik Güvenliği Uyarısı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda sürücüleri trafik güvenliği konusunda uyararak aşırı hızın tehlikelerine dikkat çekti ve trafik kurallarına uyulmasını istedi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda sürücü ve yolculara "Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun" çağrısında bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, geçen yıl kara yollarında meydana gelen trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını yitirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram. Sessiz kalan bir ev, öksüz kalan bir çocuk. Her bir kayıp, bir ailenin ocağının sönmesi, birçok hayata dokunan acı demek. Telafisi imkansız, yeri doldurulamayacak bir veda demek. Sadece 1 kilometre hız fazlası bile, ölümle sonuçlanan kaza riskini yüzde 4 artırıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 47'si aşırı hızdan kaynaklandı. 2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşımızı aşırı hız nedeniyle kaybettik."

Yerlikaya, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan vatandaşları uyararak, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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