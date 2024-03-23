İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazasında şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Bor'un seyir halindeyken yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.