Bakan Yerlikaya'dan Hatay'daki Orman Yangınıyla İlgili Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yerlikaya, tedbir amaçlı tahliyelerin sürdüğünü ve yangının çıkış nedeninin incelendiğini ifade etti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır" dedi.

ANKARA,