Yerlikaya'dan Gazeteci Barzak'a Başsağlığı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Gazze'ye saldırısında yaşamını yitiren gazeteci Yahya Barzak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, İsrail'in yalnızca çocukları, kadınları ve insanların vicdanını değil, gerçeğin peşinde koşan, mazlumların sesine ses olan gazetecileri de katlettiğini vurguladı.

Son olarak Gazze'de TRT için çalışan gazeteci Yahya Barzak'ın şehit edildiğini belirten Yerlikaya, "Gazeteci kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun. Gerçekleri karartmaya yönelik tüm bu saldırılar bir insanlık suçudur ama gerçeği susturamayacaksınız. Kalemden, kameradan, mazlumun sesinden korkan bir devlet, zalimliğin zirvesindedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
