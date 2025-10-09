Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, " Gazze'de iki yıldır devam eden soykırım sonrası ateşkes ilan edilmesi, yüreklere serpilen bir umut ışığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın kaybedeni olmayacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Artık Gazze'de çiçek kokuları yayılsın. Bombalar sussun. Çocuklar ölmesin. Gözyaşları dinsin. Biz, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz. Gazze şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun inşallah."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı

Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı
Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı

Gazze toplantısını bitiren not! Trump apar topar masadan kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.