Bakan Yerlikaya'dan Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazze'de üzerinde anlaşılan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, " Gazze'de iki yıldır devam eden soykırım sonrası ateşkes ilan edilmesi, yüreklere serpilen bir umut ışığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Barışın kaybedeni olmayacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Artık Gazze'de çiçek kokuları yayılsın. Bombalar sussun. Çocuklar ölmesin. Gözyaşları dinsin. Biz, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya, haklı davalarını savunmaya devam edeceğiz. Gazze şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun inşallah."