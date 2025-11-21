Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Esnafa Destek Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da Şaşmaz Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma Derneğini ziyaret ederek, esnafın toplumdaki önemine vurgu yaptı ve teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da bulunan Şaşmaz Esnaf ve Çalışanları Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, sabah gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Asırlardır şehirlerimizin omurgasını oluşturan esnafımız, Ahilikten gelen dürüstlük, dayanışma ve helal lokma kültürünün bugün de yaşayan temsilcileridir. Devlet ve millet kaynaşmasının en güzel örneğini veren bütün esnaf kardeşlerimize döktükleri alın teri, verdikleri emek ve katkıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
