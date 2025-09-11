Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti.

Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira

Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim

53 bin lira maaş alan memurun mesajı kahretti: Belgeleyebilirim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.