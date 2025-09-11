Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Genel Müdürlüğü Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Emniyet Genel Müdürlüğü Atama Kararnamesi'nin yayınlandığını belirtti.

Görevlerini tamamlayan emniyet müdürlerine teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni atanan ve görev yerleri değişen emniyet müdürlerimize de bu görevlerinde başarılar diliyorum. Aziz milletimizin emrinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."