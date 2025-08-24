Yerlikaya'dan Emine Erdoğan'a Destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Mektubun her bir...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a Ukrayna'daki savaş için gösterdiği hassasiyeti Gazze'deki insani kriz için de göstermesi çağrısında bulunduğu mektuba ilişkin, "Mektubun her bir satırı insanlığın unuttuğu vicdanı hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin paylaşım yaptı.

Mektubun tüm insanlığa yazıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mektubun her bir satırı insanlığın unuttuğu vicdanı hatırlatıyor. Çünkü 'kahkahaları susturulan çocuklar' var Gazze'de… Oyuncakları enkaz altında kalan, annesiz kalan, çocuklukları elinden alınan masum çocuklar var. Nerede yaşarsa yaşasın, nerede doğarsa doğsun, bir çocuğun döktüğü gözyaşı dünyanın utancıdır. Sayın Hanımefendi tarihi bir çağrıda bulunmuştur. ve tarih, zulüm karşısında susanları değil, zalimlerin karşısında dimdik duranları yazar."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
