Bakan Yerlikaya'dan Deprem Açıklaması: Olumsuz Durum Yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Gemlik'te meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, şu an için olumsuz bir durumun olmadığını ve AFAD ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bursa Gemlik'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel