Bakan Yerlikaya'dan Deprem Açıklaması: Olumsuz Durum Bulunmamaktadır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa Gemlik'te meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını belirtti. Yerlikaya, şu anda olumsuz bir durumun bulunmadığını ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bursa Gemlik'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel