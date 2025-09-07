Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Deprem Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. AFAD ve ilgili ekiplerin çalışmalara başladığını belirtti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili NSosyal hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Balıkesir Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
