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Bakan Yerlikaya'dan baba şefkati gösteren polis memuruna hediye motosiklet

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Bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanınan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından motosiklet hediye edildi.

Bakan Yerlikaya'dan baba şefkati gösteren polis memuruna hediye motosiklet

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım'a motosiklet hediye etti.

Bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanınan Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından motosiklet hediye edildi.

Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. 'Ama ölürsen ne yapacağız yavrum' sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Aytekin - Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü İçişleri Bakanı Güncel Haberler

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