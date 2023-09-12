Bakan Yerlikaya: Bize yan bakana düz bakmayacağız

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmayacağız, duraksamayacağız. Bize yan bakana biz de düz bakmayacağız. Hepsinin nefeslerini kesecek, hepsini adalete teslim edeceğiz" dedi.

Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Mezuniyet Töreni, Polis Akademisi'nin Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törene; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak ve mezun olan bekçilerin aileleri katıldı. Törenle birlikte 1363 çarşı ve mahalle bekçisi, eğitimlerini tamamlayarak mezun oldu. Törende konuşan Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, göreve başlayacak mezunların görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, " Türkiye'de 'bekçilik' adı altında değerlendirilen bu sistem, Avrupa'da ve dünyanın birçok farklı ülkesinde benzer amaçları taşıyan ve genel anlamıyla yardımcı polislik görevi yapan teşkilat ve birimler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, yeni bir alım ve eğitim- öğretim sistemi oluşturarak temel hukuk, mevzuat, demokrasi ve insan hakları, çarşı ve mahalle bekçileri için müdahale yöntem ve teknikleri, silah ve atış bilgisi gibi birçok konuyu içeren 12 haftalık uygulamalı ve teorik eğitim sistemine geçiş yaptık. Ülkemizin tüm şehirlerinde, gece- gündüz demeden, milletimizin canını ve malını koruyan, huzur ve güvenliğimiz için çalışan tüm emniyet kuvvetlerimiz ve onlara destekleyici bir görev yürüten bekçilerimizle, suç ve suçlu ile daha etkin mücadele edilmektedir. Böylece çarşı ve mahalle bekçilerimiz, devlet ile toplum arasında bir köprü görevi görerek, mahallelerimizin birer parçası haline gelmiştir" dedi.

'BEKÇİLER, SOKAKTAKİ GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZDIR'

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise çarşı ve mahalle bekçiliğinin daha güvenli ve huzurlu şehirlerin inşasında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyerek, "Nefesleriyle güvenin sesi olan bekçilerimiz; sadece asayişle ilgilenmiyor; mahalleliyi yakından tanıyıp onların dertlerinden haberdar olarak, uzattıkları yardım eli, gösterdikleri baba şefkatiyle hemşehrilik bilincini ve kadim bir anlayışı da yaşatıyorlar. Osmanlı'da 'Ases' adıyla çarşı ve mahallelerin güvenliğinin emanet edildiği bekçiler, bugün de sokaktaki gözümüz kulağımızdır. Sizler, medeniyetimizin bir temsilcisi olarak tarihi bir mesleği icra ediyorsunuz. Sizlerin, tehlikenin nereden gelebileceğini sezme yeteneği, olaylara kanunlar çerçevesinde ve etkin şekilde müdahale etme gücü ve bölgenizi yakinen tanımanız sayesinde, en temel kamu hizmeti olan güvenlik hizmeti sağlıklı bir şekilde işleyecektir" ifadelerini kullandı.

'MAHALLERİMİZİ AYDINLATAN BİRER FENER OLACAKSINIZ'

Törende konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bakanlık olarak her bir çarşının ve mahallenin güvenliğini Türkiye'nin huzuru olarak gördüklerini belirterek, "Mahallelerimizin güvenliğine ayrı bir özen gösteriyoruz. Sizler bugün, insanımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için yemin edeceksiniz. Hiçbir insanımız, şu ıssız sokaktan geçerken 'Başıma bir şey gelir mi?' endişesi duymayacak. Sizler; mahallerimizi aydınlatan birer fener olacaksınız. Gecenin bir yarısında, uzaklardan gelen bir düdük sesi, bizlere sizlerin varlığını hissettirecek. ve hepimiz anlayacağız ki bekçilerimiz vazife başındadır. Varlığınız, sokaktaki ayak sesleriniz; suçun işlenmesini caydıracak, suç olaylarının sayısını inşallah daha da azaltacaktır" dedi.

'ASAYİŞİN GELECEĞİNİ 'ÖNLEYİCİLİK' KONSEPTİYLE KURGULUYORUZ'

Vatandaşların tüm sosyal yaşam alanlarında güvenlik endişesi duymadan yaşayabilmesi için çalışmaya devam edeceklerini bildiren Yerlikaya, "Küresel ölçekte suçun miktarı ve çeşitliliğinde yaşanan artışa karşı, önleyici bir anlayışla ve yüksek teknolojiyi kullanarak çalışmak, bu alandaki faaliyetlerimizin esasını oluşturuyor. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlık sebebiyle oluşan yeni güvenlik tehditlerine rağmen, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik gibi köklü kolluk teşkilatlarımız sayesinde iç huzurumuzu hamdolsun üst seviyede koruyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda asayişin geleceğini 'önleyicilik' konseptiyle kurguluyoruz. Bir yandan suç ve suçlunun takibinde kapasiteyi daha da artırıyor, diğer yandan suçun oluşmasını beklemeden, caydırıcılığı esas alan temel bir strateji izliyoruz. Jandarmamız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz; hülasa 600 bin personeli ile İçişleri Bakanlığı ailemiz, hep birlikte bu hedef için çalışıyoruz. Terör ve terörizm başta olmak üzere, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla, siber suçlarla, düzensiz göçmenlerle ve bunların organizatörleriyle, milletimizin huzur ve esenliğine kast eden tüm hainler ve suç odaklarıyla amansız bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi; son terörist etkisiz hale getirilinceye dek durmayacağız, duraksamayacağız. Bize yan bakana biz de düz bakmayacağız. Hepsinin nefeslerini kesecek, hepsini adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanlığı'nın doğal afetlerde vatandaşların yanında olduğu gibi, yurt dışında da insani yardım için seferber olduğunu bildiren Yerlikaya, "Dün, dost ve kardeş ülkemiz Libya'da meydana gelen sel felaketine; AFAD'ımızla, Jandarma ve Emniyet Teşkilatımızla, oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. 168 arama- kurtarma personelimizi, 3 uçakla insani yardım ve lojistik malzemeyi bölgeye derhal sevk ettik. Dost ve kardeş ülkemize, bir kez daha geçmiş olsun diyor, İçişleri Bakanlığı olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

'HİÇBİR ZEHİR TACİRİNİN EVLATLARIMIZA MUSALLAT OLMASINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

2023- 2024 eğitim- öğretim yılının dün itibarıyla başladığını hatırlatan Yerlikaya, "Dün itibarıyla ziller çaldı. 20 milyonu aşkın evladımız okullarına kavuştular. Evlatlarımız, bizim geleceğimiz. Okullarımızın önündeki tedbirlerimizi yoğunlaştırdık, servislerimizi de çok sıkı bir şekilde denetliyoruz. Hiçbir zehir tacirinin, hiçbir torbacının, evlatlarımıza musallat olmasına Allah'ın izniyle fırsat vermeyeceğiz.Huzur ve esenliğimize kast edenlere göz açtırmayacağız" dedi.

'HUZURUMUZUN TEMİNATI OLDUNUZ'

Çarşı ve mahalle bekçilerinin asayişin sağlanması adına yaptığı katkıyı rakamlarla değerlendiren Yerlikaya, "Türkiye genelinde görev yapan 31 bin 50 bekçimiz tarafından bugüne dek 18 bin 300 hırsızlık olayına müdahale edildi. 2 bin 831 kayıp çocuğumuz ailelerine teslim edildi ve 7 bin 556 18 yaş üstü kayıp vatandaşımız çok şükür bulundu. Bu rakamlar, bekçilerimizin vazifesini hakkıyla yaptığını, milletimizin güvenine layık olduğunu bize teyit ediyor. Ne mutlu ki sizler de bugün, huzurumuzun teminatı, kolluk teşkilatımızın bir halkası oldunuz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Yerlikaya'nın konuşmasının ardından mezun olan 1363 çarşı ve mahalle bekçisi yemin etti ve ardından mezuniyetlerini kutlamak için kep fırlattı.