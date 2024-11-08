Bakan Yerlikaya: An itibarıyla olumsuzluk yok

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARİYLE OLUMSUZLUK YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Elazığ merkezli 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.