Bakan Yerlikaya: 74 İlde Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 1811 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Gençlere uyuşturucuya karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 74 ilde 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda 1811 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Gençler, uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz, ödetmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel

