Bakan Yerlikaya: 577 Şahıs Gözaltına Alındı

YERLİKAYA: 577 ŞAHSI GÖZLATINA ALDIK

Bakan Yerlikaya, bu sabah yapılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonu ile ilgili Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, bu sabah, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdiklerini, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarını hedef aldıklarını belirtti. Yerlikaya, aynı anda 626 farklı adrese baskınlar düzenlendiğini belirterek, "Operasyonda şu ana dek, 577 şahsı gözaltına aldık ve operasyonumuz da hala devam ediyor. Uyuşturucunun arzıyla mücadelenin birçok farklı cephesi var. İşte önceki gün; 5 ülkede eşzamanlı yürüttüğümüz ve uluslararası organize suç örgütlerine ağır bir darbe vurduğumuz, baronundan, elinde torbayla zehir saçan sokak satıcısına dek, bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Çünkü biz bu mücadeleyi ülkemizin geleceği adına, tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz" dedi.

Yerlikaya, bu kabine dönemimizde, zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda, toplam 65 bin 918 şüphelinin tutuklandığına dikkat çekerek, "Bu operasyonlarda; 200 tondan fazla uyuşturucu madde, 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 24'ü uluslararası, 32'si ulusal olmak üzere toplam 267 uyuşturucu organize suç örgütü çökertildi. Bu narkotik suçlardan, 64'ü kırmızı bülten, 32'si kırmızı difüzyon olmak üzere aranan, 96 uluslararası organize suç örgütü üyesi ülkemizde yakalandı. Ayrıca, hakkında narkotik suçlardan kırmızı bülten çıkarttığımız 65 şahsın, yakalanıp ülkemize iadesi de sağlandı. ve narkotik suçlardan, yine kabine dönemimizde 208 kırmızı bülten çıkartıldı. Biz hiç durmadık, durmayacağız da. Bakın, sokaklarımızı tertemiz hale getirene kadar, sizleri, uyuşturucudan tamamen koruyana kadar, biz bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'116 BİN PAYLAŞIMIN YÜZDE 34'Ü BOT HESAPLARDI'

Bir mücadele sahası daha olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Görüyorsunuz, o da; sosyal medya üzerinden, yalan haber yayan ve iftira atanlara karşı işte, bu sabahki operasyonumuz öncesinde bile; polisimizin yaptığı rutin hazırlık çalışmalarını başka yerlere çekerek, halkımız arasında korku, kargaşa, infial yaratmayı amaçlayanlar oldu. Bu kişiler pervasızca bizim içimizde kin ve nefret tohumları ekmeye çalıştılar. Huzurumuzu, güvenliğimizi ve ekonomimizi tehdit etme cüreti gösteren bu alçak provokatörler; bilin ki, siber devriyelerimizin takibindeler. Arkadaşlarım sabaha kadar uyumadılar. Bunları tespit ettik. Dün geceden beri, sosyal medya üzerinden 116 bin 333 paylaşım yapıldı. Bunların yüzde 34'ü bot hesaplardı ve paylaşımların yüzde 89'u olumsuzdu. Haklarında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler. Bir de uyuşturucuyla mücadelemizdeki başarımızı hazmedemeyen tipler var. Onlara buradan açıkça ifade etmek istiyorum; 'Umurumuzda bile değilsiniz.' ve 6 aydır emek veren, teknik takipleri yapan, operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerim sizlerle iftihar ediyorum. Her zaman söylüyorum, uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Umutcan ÖREN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,