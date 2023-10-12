Bakan Yerlikaya: 57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi-1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 ayda yapılan Terör, Uyuşturucuyla Mücadele, Siber Suçlar, Organize Suçlar ve Kaçakçılık, Asayiş, AFAD ile Göçmen Kaçakçılığı operasyonları hakkında bilgi vermek için medya buluşmasında gazetecilerle bir araya geldi. Beşiktaş'ta özel bir otelde gerçekleşen program saat 11.00 sıralarında başladı. Bakan gazetecilere yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler paylaştı.

"1 EKİM SALDIRI GİRİŞİMİ ÖRGÜTÜN CAN ÇEKİŞMESİDİR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Başta terör, organize suçlar, uyuşturucu ve asayiş olmak üzere operasyonlarımızı ülkemizin dört bir yanında sürdürüyoruz. Milletimizin duası ile, ekiplerimizin gayreti ile suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz. Operasyon görüntülerini izlediğimizde bile güvenlik güçlerimizin nasıl azimle görevlerini yerine getirdiğine şahit oluyorsunuz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Görüntüleri sosyal medya hesaplarından anbean paylaşıyorum. Bu mücadeleyi açık ve net şekilde yansıtıyoruz. Bölücü örgüt 1 Ekim'de bakanlığımızın önünde terör eylemi girişiminde bulundu. Kahraman polislerimizin karşılığı ile 2 teröristlerin ölümü ile son buldu. 1 Ekim saldırı girişimi örgütün can çekişmesidir. İçinde bulundukları çaresizlik terörün çirkin yüzünü gösterdi. Hemen arkasından başlattığımız kahramanlar operasyonu ile mücadelemizin amansız devam ettiğini gösterdik. PKK/YPG'ye ait altyapı üst yapı enerji tesisleri hava unsurlarımızca bombalandı. Hainler yaptıklarının bedelini ödeyecek. AK Parti göreve geldiğinde terör gündemi vardı. 40 yıldır sorunlarımızın ilk sıralarında yer alan PKK kaynaklı terör hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Türkiye'nin terörle mücadelesinin esası terörü gündemimizden çıkarmaktır. Bir daha terör nedeniyle kapalı yaylamız, tek bir kulübemiz dahi olmayacak" dedi.

"309 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 57'Sİ BOMBALI OLMAK ÜZERE 68 TERÖR EYLEMİ ÖNLENDİ"

Bakan Yerlikaya, "Son 120 günde örgütlere yönelik İHA-SİHA'larımız 21 bin 459 saat uçuş gerçekleştirdik. PKK-KCK'ya yönelik 54 bin 598'i kırsalda olmak 65 bin 730 operasyon yapıldı. Kırsalda ve şehirde gerçekleşen operasyonlarda 309 terörist etkisiz hale getirildi. 403 şüpheli tutuklandı. FETÖ'ye yönelik bin 786 operasyon yapıldı, 536 şüpheli tutuklandı. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 61 terörist etkisiz hale getirildi, 161 terörist tutuklandı. Etkisiz hale getirilen hainlerin 25'i terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticisiydi. Kırmızı kategorideki 2 terörist başta Beşiktaş stat saldırısı olmak üzere Diyarbakır ve Şırnak'ta 83 canın şehit edilmesi eyleminde talimat veren hainlerdi. 57'si bombalı olmak üzere 68 eylem önlendi. Hedeflerimizden biri de ülkemizi organize suç örgütlerinden temizlemek. Kararlılığımızı gösterenlerden biri de sürekli gerçekleştirdiğimiz operasyonlardır. Çetelerin çetelesini tutuyoruz. Organize suç örgütlerinden çetelere kadar kafes operasyonları düzenliyoruz ve devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"38 MAFYA TİPİ ÇETE ÇÖKERTİLDİ"

Yerlikaya, çetelerle ve uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelelerinin süreceğini vurgulayarak "120 günde 378 operasyonda 2 bin 874 şüpheli gözaltına alındı 702'si tutuklandı. 38 mafya tipi çete çökertildi. Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Temel hedefimiz Türkiye'nin uyuşturucu için yasaklı bölge olarak görüyoruz. Terörle eşdeğer buluyoruz. Uyuşturucu rotalarının rotasının değişmesi için mücadele ortaya koyarken topluma dönük bilinçlendirme faaliyetlerini artırıyoruz. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Gölge gibi takipteyiz. Hepsinin bir bir tepelerine çöküp nefeslerini kesip adalete teslim edeceğiz. 120 günde 80 bin 572 operasyon gerçekleşti. 98 bin 198 şüpheli gözaltına alındı 8 bin 379'u tutuklandı. Çağımızın küresel sorunlarını başında göç var. Türkiye de bu sorunla mücadelesini sürdürüyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 274 bin. İkamet izinli yabancı sayısı 1 milyon 150 bin. 281 bin 177 uluslararası koruma altındaki yabancı bulunuyor. 2 bin 937 operasyonda 3 bin 975 göçmen kaçakçısı yakalandı bin 225'i tutuklandı. 112 bin 404 düzensiz göçmen yakalandı. Bunlardan 48 bin 339'u ülkelerine gönderildi" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA BUGÜNE KADAR DÜZENSİZ GÖÇMENLERE YÖNELİK 304 OPERASYONLARDA 94 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Bakan Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgiler vererek, "İstanbul'da 304 operasyon yapıldı. Yakalanacağını anlayıp ayrılan ya da ikamet süresi biten 120 bin 531 yabancı ülkemizden ayrıldı. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmaları ile 120 günde 80.946 göçmenin sınırdan girişi engellendi. İstanbul'da bugüne kadar düzensiz göçmenlere yönelik 304 operasyonlarda 94 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 42 bin 257 göçmen yakalandı şimdiye kadar. 4 milyon 711 bin 622 düzenli göçmen bulunuyor. Pilot şehir olan İstanbul'da 20 mobil göç noktasını çektik ve bunların yerine araç verdik. Ankara İzmir, Bursa ve Adana'da olmak üzere toplamda 50 mobil araç bulunuyor. Bu çalışmalarımız sonucunda düzensiz göçmenler artık yeni göç rotası arayışına girdi. Organizatörler 'Türkiye'de artık sıkı denetim var, gitmeyin' diyorlar. 120 günde bu noktaya gelindi. Algı çok önemli. Teröristler ile organize örgütlerle olan mücadelemizi siber vatanda da sürdürüyoruz. 197 bin 649 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yaptık. Spekülatif paylaşımların azaldığını görüyoruz. 1 Ekim saldırısı sonrası basınımızın gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum. Son 120 günde bilişim örgütlerine yönelik 64 operasyon düzenlendi şüphelilerden 31'i tutuklandı. Yasa dışı bahiste 57 operasyon düzenlendi, 70 şüpheli tutuklandı. Kaçakçılıkla mücadele ederek kayıt dışı ekonominin önüne geçiyoruz. Kaçakçılık yapanlar kaçak ürünleri yurdumuza sokanlar milletimizin hakkını gasp ediyor. Emniyet güçlerimizin çalışmaları ile araması olan 92 bin 127 şahıs yakalandı. Suçluları adalete teslim etmek temek düsturumuzdur" şeklinde konuştu.

"600 BİN PERSONELİMİZ İLE ÜZERİMİZDEKİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"

Yerlikaya, "6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. 192 bin 018 konteynerde 596 bin vatandaşımız kalıyor.7 milyar 816 milyon lira kira yardımı yaptık. 11 ilimizde 60 bin 51 esen kart dağıtıldı. Ağustos ve Eylül ödemelerini gerçekleştirdik. Deprem bölgesindeki 2 milyon 272 bin 628 binanın hasar tespiti yapıldı. 200 bin ağır hasarlı binanın yüzde 55'inin enkazını kaldırdık. Kalıcı konutlarla ilgili önemli aşamaya geçildi. Hak sahipliğinde askı sürecindeyiz. Askı sürecinde süre 15 gün. Bu sürece hak sahibi olmadığını görenler itiraz etmeli. Hükümet olarak devletimizin tüm kurumu ile, halkımız ile el ele verdik. Dualarımız hep aynı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Biz içişleri ailesi olarak 600 bin personelimiz ile üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız" ifadelerini kullandı.