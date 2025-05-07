Bakan Yerlikaya: 4 ayda 27 bin 304 sosyal medya hesabının erişimi engellendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen Sentetik Medya ve Enformasyon Güvenlik Çalıştayı'nda konuştu. Programa; milletvekilleri, bilim insanları ve medya temsilcileri katıldı. Bakan Yerlikaya, 'Sentetik medya' kavramının yalnızca bir teknoloji başlığı değil; aynı zamanda gerçeğin, güvenliğin ve toplumsal huzurun sınandığı, provokasyona açık bir alan olduğunu vurguladı.

'YASAL DÜZENLEMELERİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIYIZ'

Yerlikaya, siber suçlarla mücadele birimlerinin 7/24 çalıştığını belirterek, "2023 yılında Science dergisinde yayımlanan bir araştırma, sahte haberlerin sosyal medyada gerçek haberlerden 6 kat daha hızlı yayıldığını ortaya koydu. Aynı yıl Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen bir başka çalışma da gösteriyor ki katılımcıların yüzde 68'i deepfake videolarının hangisi gerçek, hangisi değil doğru şekilde ayırt edemiyor. Bu sonuçlar, yalnızca teknik bir problemle değil, aynı zamanda bir algı ve güvenlik kriziyle de karşı karşıya olduğumuzu açıkça göstermektedir. İçişleri Bakanlığı olarak, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesindeki siber suçlarla mücadele birimlerimizle birlikte, sentetik içeriklerin tespiti ve yayılımının önlenmesi için 7/24 çalışan güçlü bir yapıya sahibiz. Dijital platformlarda yapılan ihbarları titizlikle değerlendiriyor, özellikle kamu düzenini bozmaya veya halkımızı galeyana getirmeye yönelik içeriklere karşı hızla işlem yapıyoruz. Avrupa Komisyonu'nun 2024 yılında yayımladığı, 'Yapay Zeka ve Dezenformasyon' başlıklı rapor, devletlerin sentetik medya konusunda ortak etik ilkeler, denetim mekanizmaları ve teknolojik dengeleyiciler geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Türkiye olarak biz de bu doğrultuda hem yasal düzenlemeleri hem de kurumsal kapasitemizi güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

'FİLİSTİN'İN GÖZYAŞLARI, DİJİTAL ZİNDANLARA HAPSEDİLMİŞTİR'

Sentetik medyanın ifade özgürlüğü açısından tehdit oluşturduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, Gazze'de yaşananların dijital medyada sansürlendiğini söyleyerek, "İletişim Başkanlığımız tarafından yayımlanan raporlarda da görüleceği üzere; Gazze'de yaşanan insanlık dramı sırasında Filistin yanlısı gönderilerin görünürlüğü kısmen ya da tamamen kaldırılmıştır. Instagram, YouTube ve TikTok, Gazze'deki soykırımın görüntülerini ve yardım çağrılarını, içerik politikasının ihlal edildiğini ileri sürerek sıklıkla sansürlemiştir. Filistin'in gözyaşlarını ve mazlumların feryadını haykıran paylaşımlar, algoritmanın prangalarına vurulmuş, dijital zindanlara hapsedilmiştir. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, yaptığı açıklamalarda ve paylaştığı raporlarda, Filistinlilerin haklarını savunan sosyal medya paylaşımlarına sansür getirildiğine ve Filistin'i destekleyen seslerin susturulduğuna dikkat çekmiştir. Nitekim benzer durum 2017'de, Myanmar ordusunun Rohingya Müslümanlarına yönelik soykırımı sırasında da yaşanmıştır" ifadelerini kullandı.

'ASAYİŞİN, TERÖRLE MÜCADELENİN VE SİBER GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASI'

Siber alanın modern dünyanın en belirleyici güvenlik unsuru haline geldiğini belirten Yerlikaya, asayişte olduğu gibi bu alanda da önleyicilik için mücadele ettiklerini vurguladı. Bakan Yerlikaya, "Bu örnekler açıkça göstermektedir ki sentetik medya; küresel ölçekte hegemonya kurma çabası içindeki sosyal medya platformlarının, enformasyon üzerindeki tahakkümünü pekiştiren yeni bir araç haline gelmiştir. Teknolojik ilerlemeler ve dijitalleşme, bizleri cam ekranların ardına mahkum edip yalnızlaştırırken; sanal dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk istismarı, siber zorbalık gibi yeni suç türlerine kapı araladı, dijital bağımlılığı körükledi. Organize suçların dijital biçimlerini üreterek, güvenlik tehditlerini küresel bir boyuta taşıdı. İçişleri Bakanlığı olarak biz işte tam da bu noktada terörle, zehir tacirleriyle, halkımızın huzuruna kastedenlerle nasıl mücadele ediyorsak, aynı kararlılığı siber suçlarla mücadelede de gösteriyoruz. Modern dünyanın en belirleyici güvenlik unsuru haline gelen siber alanda, ülkemizin yüksek menfaatlerini koruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Ülkemizi siber güvenlikte bir marka haline dönüştüreceğiz' sözleri, bizim bu yoldaki hedefimizi belirlemektedir. Bu hedef doğrultusunda siber suçlarla etkin bir mücadele yürütüyoruz. Asayiş suçlarıyla mücadelede olduğu gibi siber suçlarla mücadelede de önleyiciliği artırıyoruz. Siber alandaki mücadelemizin bir örneği olarak, kabine dönemimizde 237 bin 753 suç unsuru oluşturan hesap tespit ettik. 21 bin 214 URL hesabı engellendi, 112 bin 854 sosyal medya hesabı erişime kapatıldı. Bu yılın ilk 4 ayında ise 6 bin 765 URL hesabı ile 27 bin 304 sosyal medya hesabının erişimi engellendi. İçişleri Bakanlığı olarak biz dezenformasyonla mücadeleyi; asayişin, terörle mücadelenin ve siber güvenliğin, ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.