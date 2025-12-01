Bakan Yerlikaya: 2025'te 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "2025 yılında terörle mücadele kapsamında; 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu, ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'nda düzenlenen 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız katıldı. Burada konuşan Yerlikaya, 186 yaşındaki asırlık bir çınar olan jandarmanın asli görevinin kardeşliği, birlik ve beraberliği korumak olduğunu belirterek, "Şehadet ve gazilik onuruyla taçlanmış, şanlı bir maziye sahip Jandarma Teşkilatımız; şer odaklarının korkulu rüyası, vatanımızın ve milletimizin çelikten iradesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi; 'Milletimizin birliğini korumak ve devletimizin bekası için, yüksek bir vazife şuuruyla, kahramanca görev yapan Jandarma Genel Komutanlığımız, üstlendiği tüm görevlerde milletimizi gururlandırmaktadır.' Bugün Jandarma Genel Komutanlığımız; 216 bin personeliyle; 728 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında, 17 milyonu aşkın vatandaşımızın güvenliğini sağlıyor" dedi.

'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ KONUŞACAĞIZ'

Göreve geldikleri günden beri 'Türkiye'nin huzuru' şiarıyla; hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara kadar her alanda büyük bir mücadele verdiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Ve inşallah, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle de artık terörün gölgesinin düştüğü bir ülke değil; birliğin, kardeşliğin, refahın yükseldiği büyük ve güçlü Türkiye'yi konuşacağız. Bakanlık olarak; bir yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hakimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde sürdürüyoruz. Bu anlayışla, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akamete uğramaması için, kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında; terörle mücadele kapsamında, 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. Yine, İHA ve İKU'larımız bu dönemde toplam 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirmiştir. 10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu, ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur" ifadelerini kullandı.

'SUÇU AYDINLATMA ORANIMIZ YÜZDE 99,8'

Bakan Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın disiplinli yapısıyla 'güven'in adı olduğunu ifade ederek, "Tüm katalog suçlarda olay sayısı azalırken, aydınlatma oranlarımız artıyor. Vereceğim rakamlar, ülkemizin huzur ve güveni için, yaz kış demeden canı pahasına görev yapan Jandarma Teşkilatımızın rakamlarıdır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, 11 aylık verilere baktığımızda; 2024'te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025'te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205'e geriledi. Bu 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta da düşüş var. Bu yıl, kasten yaralama yüzde 9,1, kasten öldürme yüzde 6 azaldı. Bir diğer önemli suç başlığı ise mal varlığına karşı işlenen suçlardan oluşuyor. Bu alandaki 9 önemli katalog suçunda; 11 bin 381 olan olay sayısı yüzde 20,8 azaldı ve 9 bin 10'a geriledi. Yani suç unsuru taşıyan 2 bin 371 daha az olay meydana geldi. Aydınlatma oranımız da yüzde 82,6'dan yüzde 89,3'e yükseldi. Geçen yıla oranla, jandarma bölgemizde motosiklet hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 31,7 azaldı. Suç ve suçlu neredeyse jandarma oradaydı ve gereğini yaptı, yapmaya da devam ediyor. Önleyici kolluk yaklaşımımız; sahada devriye görünürlüğümüzü artırıyor ve suç işlenmeden önüne geçmemizi sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

'UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK'

Ardından organize suçlarla mücadeleye değinen Yerlikaya, "2025'in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla; 241'i KOM, 62'si narkotik, 25'i siber olmak üzere 328 organize suç çetesini jandarmamız çökertti, 1934 şahıs tutuklandı. Bu tablo; 'Suçtan beslenen hiçbir yapı, jandarmanın nefes aldığı coğrafyada barınamaz' sözünün fiilen ispatıdır. Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle; biz uyuşturucuya savaş açtık. ve bu savaşı sadece ülkemiz için değil tüm insanlık adına sürdürüyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede; 1 Ocak-27 Kasım 2025 döneminde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda sadece jandarma bölgesinde, 4 bin 120 şahıs tutuklandı. 73 ton uyuşturucu madde, 16 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TRAFİK KAZALARINDAKİ CAN KAYIPLARINI YÜZDE 50 AZALTMAK'

Bu yıl jandarma tarafından siber suçlara yönelik operasyonlarda 1200 kişinin tutuklandığını belirten Yerlikaya, trafik güvenliğiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Trafik kazalarında bir bir eksilmemek, canlarımızı yitirmemek adına büyük bir mücadele yürütüyoruz. Trafik güvenliğine ilişkin, en stratejik adımlarımızın başında ise otoyol jandarması geliyor. 15 Ekim 2024 itibarıyla hayata geçirdiğimiz otoyol jandarması; otoyollarımızda emniyet, asayiş ve trafik hizmetlerini tek elde, bütüncül bir anlayışla yürütüyor. Böylece daha önce farklı birimlerin, ayrı ayrı intikalinden kaynaklanan gecikmeleri ortadan kaldırdık. 15 Ekim 2024'ten itibaren 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75'ine karşılık gelen 3 bin 524 kilometresinde artık otoyol jandarmalarımız görev yapıyor. Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için 27 otoyol jandarma komutanlığı, 26 karakol komutanlığı, 3 tesis koruma takımı ile toplam 56 'ana birlik' teşkil ettik. Böylece 1006 timde 3 bin 793 personelimizle otoyolları 'güven koridoru'na dönüştürmek adına güçlü adımlar attık. Bunu yaparken de 731 aracı otoyol jandarmamızın hizmetine verdik. Yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli-milli, gece görüşlü radar cihazını devreye aldık. Hedefimiz inşallah 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050'de ise 'sıfır can kaybı' hedefine ulaşmaktır. Bu amaçla denetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2024'ün ilk 11 ayında jandarma bölgemizde, denetlenen araç sayısı 40 milyon iken, 2025'te bu sayı 63 milyona yükseldi ve yüzde 58'lik bir artış sağlandı. Jandarma Teşkilatımızın rakamlarla sabit, bu başarılarının arkasında, güçlü bir kurumsal kapasite artırımı var. Göreve geldiğim günden bu yana jandarmamıza 9 bin 728 yeni kara aracı, 35 yeni hava aracı kazandırdık. Yaka kamerası sayımızı 4 bin 655'ten 31 Ekim 2025 itibarıyla 50 bine çıkardık. 393 yeni hizmet binasının inşasına başladık, 259'unu tamamladık; geri kalanların yapımı da hızla devam ediyor."