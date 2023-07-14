Bakan Yerlikaya: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik Kırklareli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uluslararası organize suç örgütlerine yönelik 2 farklı ilde düzenlenen operasyonlarda, 18 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirterek, "Göçmen kaçakçısı organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve sınır birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda; örgüt lideri dahil olmak üzere 9 organize suç örgütü mensubu yakalandı. Yakalananların 6'sı tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" dedi.Bakan Yerlikaya, diğer operasyonla ilgili de "Muğla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; JİHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile birlikte icra edilen müşterek operasyonda, 9 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren ekiplerimizi tebrik ediyorum. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçısı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.