Bakan Yerlikaya: 1765 Vatandaşımız Tahliye Edildi

BAKAN YERLİKAYA: 1765 VATANDAŞIMIZI GÜVENLİ YERLERE TAHLİYE EDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'daki orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "Bursa'daki orman yangınlarına karşı; 1777 kahraman personel, 688 araç, 6 uçak ve 4 helikopterden oluşan toplam 10 hava aracıyla canla başla mücadele ediyoruz. Yangın nedeniyle 1765 vatandaşımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Bir ağacın dalı, vatan toprağımızın her karışı için Bursa'daki orman yangınlarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Rabb'im her türlü afetten ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları korusun" dedi.