Bakan Yerlikaya, '17. İyilik Gemisi ile Türkiye İnsanlık Adına Gazze'nin Yanında' programında konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bugün, ' İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi Gazze için yola çıkıyor." dedi.

Yerlikaya, Mersin Limanı'nda düzenlenen "17. İyilik Gemisi ile Türkiye İnsanlık Adına Gazze'nin Yanında" programına katıldı.

Burada konuşan Yerlikaya, Mersin Limanı'ndan merhametin, vicdanın ve insanlığın yükünü taşıyan "Akdeniz" adlı geminin, 900 ton hızlı tüketilebilir gıda maddesini Gazze'ye ulaştırması için Mısır'ın El-Ariş Limanı'na götüreceğini belirtti.

Filistin halkının çilesinin sadece son iki yıldan ibaret olmadığına dikkati çeken Yerlikaya, 15 Mayıs 1948 Nekbe sabahından bu yana Filistin'de şehirlerin yağmalandığını, haritaların değiştiğini, kalplerin parçalandığını, hayatların bir gecede yıkıldığını hatırlattı.

İsrail'in, zulmüyle Filistin topraklarını açık bir cezaevine çevirdiğini dile getiren Yerlikaya, dünyanın çoğu zaman sadece izlediğini ve cezasız kalan her zulmün, yeni bir zulmün kapısını araladığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise dünyanın yeni bir utanç çağına sürüklendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İsrail, tüm cihanın gözleri önünde soykırım yaparak insanlık suçu işledi. 'Bebek, çocuk' demeden, 'kadın, yaşlı' demeden sivillerin üzerine yağan bombalar, savaşta bile dokunulmaması gereken ancak yerle bir edilen okullar, hastaneler, camiler... Ama tüm bunlara rağmen Filistin direndi. Gazze, sumudun, yani kök salmış sabrın, direncin, kararlılığın adı oldu. Gazze yıkılmadı, teslim olmadı, umut etmeyi hiç bırakmadı. Bu süreçte bir hakikat daha vardı, o da vicdan sahibi insanlar. İşte o durmadı, durdurulamadı. Madrid'den Dublin'e, Ankara'dan, İstanbul'dan Kuala Lumpur'a, Paris'ten Karakas'a kadar dünyanın dört bir yanında milyonlar meydanlara aktı, 'Bu zulüm dursun' diye haykırdı, 'Gazze yalnız değildir' dedi, 'Nehirden denize özgür Filistin' dedi. Bu güçlü irade, bugün ateşkes kapılarını aralayan en kıymetli etkenlerden biri oldu."

"Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk"

Gazze'nin yalnız olmadığını vurgulayan Yerlikaya, dünya halklarının vicdanının Gazze için ayakta olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, ablukayı delen iyilik filololarının, karanlığı yaran beyaz yelkenlerin bugün bu ateşkesi mümkün kılan direncin adı olduğunu ifade etti.

Dün Mısır'da tarihi bir günün yaşandığını hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Dünya liderleri bir araya geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Barış İçin Şarm el-Şeyh Zirvesi'ne katılarak, liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımın son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmüştür, yürütmeye de devam etmektedir.

Türkiye olarak biz işgalin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Gazzeli kardeşlerimizin yanında dimdik durduk. Bizim devlet geleneğimizde taraf bellidir. Biz, mazlumun yanında, zalimin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, insanlığın acılar içinde kıvrandığı bu çağda hakkın ve hakikatin sesi, insanlığın vicdanı, mazlumların nefesi oldu. Birleşmiş Milletler kürsüsünden, 'Biz bugün bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için bulunuyoruz' dedi. 'Çocukların çocukları büyüttüğü Gazze'ye karşı insanlık görevinizi yerine getirin' dedi."

"Gazze, Allah'ın izniyle yeniden ayağa kalkacaktır"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin, Gazze'ye yönelik insani yardım seferberliğini ilk günden itibaren kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşları ve milletin tek yürek, tek bilek olduğunun altını çizen Yerlikaya, "7 Ekim 2023'te başlayan saldırıların hemen ardından ülkemizin yardım yüklü ilk askeri kargo uçağı 13 Ekim'de Mısır'ın El-Ariş şehrine ulaştı. O tarihten bugüne, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda 14 uçak ve 16 gemi ile gıda, barınma, hijyen ve sağlık malzemelerinden oluşan toplam 102 bin ton insani yardım malzemesi Gazze için gönderildi." diye konuştu.

Yerlikaya, 27 Temmuz 2025 itibarıyla İsrail'in kısmi izinleri sonrasında 333 tır dolusu yaklaşık 4 bin 500 ton gıda malzemesinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırıldığını anımsatarak, "Halen Mısır El-Ariş depolarında 427 tırlık, yaklaşık 4 bin 500 tonluk insani yardım malzememiz geçiş için beklemektedir. Bakanlığımız tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren bugüne kadar Filistin için düzenlenen tüm yardım kampanyalarında toplam 2 milyar 352 milyon lira bağış topladık. Bunun 1 milyar 998 milyonu Filistin ve Gazze'ye yardım için kullanıldı, kullanılmaya da devam ediyor. Bugün, 'İyilik Gemisi Gazze Yolunda' diyoruz. 900 ton gıda, konserve ve bebek maması yüklü Akdeniz gemisi inşallah Gazze için yola çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin yaralarının derin ama umudunun sarsılmaz olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İmanla, iradeyle, sabırla, kardeşlikle Gazze, Allah'ın izniyle yeniden ayağa kalkacaktır. Türkiye olarak yeniden imar ve ihya sürecinde de tüm gücümüzle Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Filistin, zeytin ağaçlarının gölgesinde büyüyen çocukların, ezanların, ilahilerin ve şiirlerin yankılandığı o günlere inşallah tekrar kavuşacaktır. Biz inanıyoruz, o Filistin yeniden dirilecek. Huzurun, barışın, kardeşliğin yurdu olacak. Rabbim niyetimizi halis, adımlarımızı bereketli kılsın. Çok kısa süre içerisinde yardım malzemeleriyle gemimizi dolduran kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızdan Allah razı olsun."

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarının ardından AFAD koordinasyonunda 17 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle hazırlanan Gazze için yola çıkan "Akdeniz" yardım gemisi dualarla uğurlandı.

Törene, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valisi Atilla Toros, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.