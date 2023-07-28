Bakan Yerlikaya: 10 jandarmanın şehit olduğu eylemlere katılan terörist, etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 10 jandarmanın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen ve terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yar alan 'Redur Siser' kod adlı Güven Özcan'ın Bitlis'te düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda bakanlığımızın; terör arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Redur Siser' kod adlı Güven Özcan adlı terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.