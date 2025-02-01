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Bakan Yaşar Güler, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Görüştü

Bakan Yaşar Güler, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Ankara'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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