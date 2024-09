Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Gaziler Günü'nde Şehit ve Gazi Derneklerini Ağırladı

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit ve gazi derneklerinin temsilcilerini kabul etti. Güler, "Sizlerin yüksek özverisi sayesinde, bayrağımız göklerde gururla dalgalanmakta, asil milletimiz cennet vatanımızda başı dik, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamaya devam etmektedir" dedi. Bakan Güler, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapılacağını da açıkladı.

Bakan Yaşar Güler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabulünde konuştu. Programa; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı katıldı.

Bakan Güler, gazileri Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yarın idrak edeceğimiz Gaziler Günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve sizlerin şahsında tüm gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Vatanımızın bağımsızlığı ve aziz milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimiz, gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla bu milletin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Zira siz gazilerimizin varlığı, kutsal vatan topraklarımızın en büyük güvencesidir. Sizlerin yüksek özverisi sayesinde, bayrağımız göklerde gururla dalgalanmakta, asil milletimiz cennet vatanımızda başı dik, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamaya devam etmektedir" diye konuştu.

"Şehit yakınlarımızın atamaları yapılacak"

"Gazilik ünvanı; sadece bir onur nişanı değil, aynı zamanda bu milletin size olan sonsuz şükranının da bir göstergesidir" diyen Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler; vatan sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel örneklerini sergileyen kahramanlarsınız. Ortaya koyduğunuz emsalsiz mücadele örneği ve azminiz, bizlere ve sizlerin mirasını taşıyan ordumuzun kahraman mensuplarına her daim yol göstermektedir. Sizler, geçmişin kahramanları olarak şu andaki silah arkadaşlarınıza örnek olurken, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ilham kaynaklarısınız. Vatanımızın her karış toprağında şehit ve gazilerimizin al kanları var. Başarılarımızda en büyük pay, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizindir. Bizlere düşen görev, emanet bıraktığınız mirası korumak, geleceğe daha güçlü ve daha kararlı adımlarla ilerlemektir. Elbette şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarının karşılığının olmadığının bilincindeyiz. Ne yaparsak yapalım haklarınızı ödeyemeyecek olsak da Milli Savunma Bakanlığı olarak her zaman vefa ve minnet duygularıyla şehit ailelerimiz ile gazilerimiz ve ailelerinin yanında olmayı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Bakan Güler, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atamasının yapılacağını da belirtti.