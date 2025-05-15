Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'de evlilik kredisi alan çiftin nikah törenine katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'de evlilik kredisi alan çiftin nikah törenine katıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'deki programı kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan Resul Orhan ve Edanur Akkaya çiftinin nikah törenine katıldı, nikah şahitliği yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Çanakkale'deki programı kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik kredisi almaya hak kazanan Resul Orhan ve Edanur Akkaya çiftinin nikah törenine katıldı, nikah şahitliği yaptı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e Çanakkale Valisi Ömer Toraman eşlik etti. Çiftin nikahını Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan tarafından kıyıldı. İmzaların atılmasından sonra Bakan Yardımcısı Yenigün, Evlilik Cüzdanı'nı Edanur Akkaya'ya teslim etti.

'AİLEMİZ GELECEĞİMİZ DİYORUZ'

Törenden sonra konuşan Bakan Yardımcısı Yenigün, "2025 yılı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Aile yılı' ilan edildi. Hem de 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde gerçekleşen bu evlilikte biz ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Biz gençlerimizi hem aile destek kredilerimizle hem öncesi ve sonrasında da eğitimlerimizle desteklemeye çalıştık. Gerçekten küresel olarak aileye karşı da negatif bir kampanyalar da var. Biz, 'Ailemiz geleceğimiz' diyoruz. İnşallah ailelerimizi kuvvetlendirmeyi toplumumuzun da geleceği için çok önemli görüyoruz. Böyle güzel bir evliliğe şahitlik ettiğimiz için de çok memnunuz. Evlatlarımıza da çeşitli desteklerimizi bakanlık olarak sunmaya çalışacağız. Ama önemli olan sağlıklı, iletişimi güçlü, mutlu ailelerle Türkiye'yi güçlendirmek, geleceğimize sahip çıkmak" dedi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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